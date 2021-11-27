هند صبري محكّمة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

المصدر: (دبي - البيان)

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اختارت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي في أولى دوراته التي تنطلق من 6 حتى 15 ديسمبر المقبل، النجمة هند صبري للمشاركة عضوة في لجنة تحكيم الأفلام الطويلة، التي يترأسها المخرج الإيطالي العالمي الكبير جوسيبي تورناتوري، ويأتي ذلك بعد مشاركة هند في لجنة تحكيم أفضل عمل أول في مهرجان فينسيا وفي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، حسب ما ذكر موقع اليوم السابع.

وعبرت هند صبري في تصريحات صحافية، عن سعادتها باختيارها عضوة في لجنة تحكيم في لجنة يترأسها مخرج عملاق بحجم تورناتوري، وذلك بأولى دورات مهرجان سينمائي يعد الأول على الإطلاق، يقام في المملكة العربية السعودية مشددة أن ذلك شيء مهم ومشاركة مهمة ولها مذاق مختلف بالنسبة لها.

على صعيد آخر، تنتظر هند عرض أحدث أعمالها مسلسل «البحث عن علا» عبر إحدى المنصات الرقمية، والعمل مكون من 6 حلقات، إذ تعود شخصية علا عبدالصبور للظهور من جديد ومغامرة ورحلة جديدة تتأرجح فيها ما بين دوامة الحياة ومحاولاتها لإعادة اكتشاف ذاتها امرأةً في حين تحاول الموازنة بين دورها أماً وزوجةً ورائدةَ أعمال.

مسلسل «البحث عن علا» يشارك في بطولته سوسن بدر في دور أم علا، وهاني عادل في دور زوجها هشام، كما ينضم إليهما ندى موسى ومحمود الليثي وداليا شوقي، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم خالد النبوي ودينا وفتحي عبدالوهاب والعمل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبدالعال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبدالعال، وإخراج هادي الباجوري.