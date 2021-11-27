تغريدات النجوم أشعار وأغانٍ تحتفي بأمجاد الوطن في يوبيله الذهبي

المصدر: دبي ـ جاسم حمد

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كشفت حسابات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي عن حفلات فنية لألمع نجوم الوطن العربي، احتفالاً باليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، فلم يقتصر حب الإمارات على أبنائها، بل تغلغل في نفوس أبناء الوطن العربي، الذين غنوا وسيغنون أجمل الألحان لها.

كما تسابق نجوم الغناء عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن زمان ومكان الحفلات التي سيحييونها احتفاء بهذه المناسبة العظيمة، والغالية على قلوب الجميع.

«البيان» جالت بين حسابات النجوم وخرجت بباقة من التغريدات والبداية كانت مع الفنان حسين الجسمي، الذي نشر عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»، بوستر حفلته القادمة، التي ستقام في 2 ديسمبر، ضمن احتفالات دبي باليوم الوطني، ويشاركه في الحفل الفنانة اللبنانية ديانا حداد والفنانة السعودية داليا مبارك، وكتب الجسمي مغرداً:

«نغني للوطن عشقاً وشوقاً وفخراً في عام الخمسين ونلتقي بكم أحباءنا في دار الحي، دبي بحديقة البرج يوم 2 ديسمبر».

سعادة غامرة

وعبرت الفنانة ديانا حداد عن سعادتها بالمشاركة ضمن احتفالات دبي باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونشرت عبر حسابها الرسمي على «تويتر» صورة لها وكتبت معلقة «يشرفني ويسعد قلبي أن أكون جزءاً من احتفالات دبي باليوم الوطني الخمسين في 2 ديسمبر في حديقة البرج - وسط مدينة دبي».

من جهته، نشر الفنان فايز السعيد عبر حسابه الرسمي في «إنستغرام» صورة لحفلته التي تأتي ضمن احتفالات دبي باليوم الوطني، ويرافقه فيها الفنان عيضة المنهالي والفنانة شما حمدان، وهي أول مطربة تصل إلى المراحل النهائية من برنامج «أرابز جوت تالنت»، والتي من المقرر إقامتها 3 ديسمبر، وكتب السعيد معلقاً: «نلتقي بكم ضمن احتفالات دبي باليوم الوطني 3 ديسمبر في حديقة البرج وسط مدينة دبي».

وكتب الفنان عيضة المنهالي عبر حسابه الرسمي على إنستغرام مغرداً على الحفل: «يشرفني ويسعدني أن أكون جزءاً من احتفالات دبي باليوم الوطني الخمسين في 3 ديسمبر في حديقة البرج وسط دبي بانتظاركم».

بدورها، نشرت الفنانة شما حمدان عبر حسابها على «تويتر» تغريدة كتبت فيها: «يشرفني أن أكون جزءاً من احتفالات دبي باليوم الوطني الخمسين لبلادي الغالية الإمارات العربية المتحدة تاريخ 3 ديسمبر».

مفاجأة

وتحيي الفنانة أحلام احتفالات اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، في متحف اللوفر أبوظبي 3 ديسمبر ونشرت عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، صورة لها وكتبت معلقة: «احتفالاً بالعام الخمسين لدولتي الحبيبة، الإمارات العربية المتحدة، انتظروني في حفل غنائي في 3 ديسمبر 2021 تحت قبة متحف اللوفر».

ونشرت الفنانة بلقيس عبر حسابها الرسمي على «انستغرام» صورة لها وكتبت معلقة: «استعدوا للمفاجأة من حفلات العيد الوطني الإماراتي».

ويشارك الفنان ماجد المهندس برفقة الفنانة العراقية أصيل هميم، في احتفالات الدولة بعيدها الوطني الـ50.

وكتب المهندس على حسابه الرسمي في «انستغرام» معلقاً على «بوستر» الحفل الذي سيقيمه في 1 ديسمبر: «بمناسبة الأعياد الوطنية في بلدي الثاني إمارات المحبة موعدنا معكم في احتفالية الخمسين لتأسيس هذه الدولة العظيمة في 1 ديسمبر بقصر الإمارات، في العاصمة أبوظبي تهنئة من القلب لدولة الإمارات... وشعبها الطيب ولكل من يعيش على أرض هذا الوطن الغالي».