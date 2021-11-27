بريتني سبيرز تنتهي من تصوير «The Idol»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت المغنية الأمريكية بريتني سبيرز عن انتهائها من تصوير فيلم جديد، سيطرح تحت اسم The Idol، الذي سيدور حول بعض لقطات من حياتها، مع ظهور بعض من عائلتها في العمل، وفقاً للموقع السابع نقلاً عن تقرير نشر على موقع «nme».

ولم تكشف أي معلومات حول العمل الجديد. وكانت المغنية سبيرز قد هاجمت أفراد عائلتها ومنهم والدتها، وقالت إنهم يجب أن يكونوا جميعاً في السجن بسبب ما فعلوه بها خلال مرحلة الوصاية التي كانت مفروضة عليها.

ونشرت سبيرز مقطع فيديو هو الأول لها منذ صدور قرار المحكمة، فشكرت معجبيها على دعمهم إياها في السنوات الأخيرة، معتبرة أنهم أنقذوا حياتها، وفقاً لموقع سكاى نيوز عربية. وأكدت سبيرز أنها كانت تحت الوصاية لمدة 13 عاماً وأنها «سعيدة فحسب» بمعاودة حياتها اليومية المعتادة، فيما لم توضح ما إذ كانت ستدخل أي مشروع قريباً.

وأضافت: «أنا لست هنا لأكون ضحية، بل للدفاع عن الأشخاص الذين يعانون إعاقات حقيقية وأمراضاً حقيقية، أنا امرأة قوية».