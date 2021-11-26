تعرف على تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة توفيق الدقن أظرف شرير بالسينما المصرية

المصدر: البيان

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يمر اليوم الجمعة 33 عاما على رحيل الفنان الكبير توفيق الدقن شرير الفن الظريف الذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم الموافق 26 نوفمبر عام 1988، بعد حياة حافلة بالعطاء.

وترك الفنان الكبير توفيق الدقن بصمة خالدة فى تاريخ السينما والمسرح، واستطاع أن يُكسب دور الشرير فكاهة من نوع خاص حتى أصبح أظرف شرير فى السينما المصرية، وظلت عباراته خالدة فى أذهان الجميع مثل "أحلى من الشرف مفيش" "صلاة النبى أحسن" و "انتباه يا دانس".



الفنان الكبير توفيق الدقن ولد في قرية هورين ببركة السبع في المنوفية، عاش حياة حافلة بالأحداث اختلطت فيها الكوميديا بالتراجيديا والمعاناة بالتحدى والنجاح،

ولعبت الصدفة دورها فى حياته حتى أنه كان يقول دائماً أنه يعيش صدفة وبدل فاقد حيث عاش بشهادة ميلاد شقيقه "توفيق" المتوفى في عمر 3 سنوات.



ونقلت صحيفة اليوم السابع عن المستشار ماضى توفيق الدقن، ابن الفنان الراحل تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة توفيق الدقن وآخر وصاياه، وقال" كان والدى مريضًا بالسكر، وأصيب بالفشل الكلوى سنة 86، وظل يغسل كلى لمدة عامين، ورغم ذلك ظل يعمل".



وأوضح أن والده لم يكن يفارق سجادة الصلاة والمصحف فى أواخر أيامه، وعن آخر وصايا شرير الشاشة الظريف قال ابنه:" قال لنا قبل وفاته:"لما أموت ادفنوني وحطوا على قبرى وردة حمراء، وكل واحد يروح يشوف شغله، فالدنيا لا تقف على شخص، وكان على يقين بأنه ذاهب إلى مكان أفضل، وأنه أدى رسالته، وسيُجازى خيرًا عما قدّم".

