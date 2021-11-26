عائلة سيلين ديون تنتقد بشدة فيلم «ألين»

المصدر: (مونتريال -أ ف ب)

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انتقد شقيق المغنية الكندية سيلين ديون، وشقيقتها، بشدة، فيلم «ألين»، المستوحى من حياة النجمة، قبل يومين من بدء عرضه في دور السينما في كندا، وبعد انطلاقة قوية له في فرنسا. وقالت شقيقة النجمة العالمية وعرابتها، كلوديت ديون «لم أتعرف (في الفيلم) إلى اللغة، ولم أتعرف إلى عائلتي، ولم أتعرف إلى جذورنا».

وانتقد كلوديت وميشال ديون، خلال مشاركتهما في برنامج حواري شهير في كيبيك، على قناة «نوفو» التلفزيونية «الفكاهة التي لا تمر»، ومَشاهد «تذهب بعيداً جداً».

ورأت كلوديت ديون، أن المخرجة فاليري لوميرسييه «قامت برحلة شريرة على حساب حياة سيلين!». وأضافت «والدتي لم تتحدث يوماً بهذه الطريقة مع رينيه، وسيلين لم ينقصها يوماً أي شيء. نبدو (في الفيلم)، وكأننا عصابة من سيئي الطباع».

وتولت المخرجة لوميرسييه، أيضاً، دور البطولة في هذا الفيلم المستلهم من حياة النجمة الكندية، ويتناول قصة مغنية من مقاطعة كيبيك، تدعى ألين ديو، تحصد النجومية بفضل صوتها المميز.

أما ميشال ديون، الذي رافق شقيقته سيلين، مديراً لأعمالها مدى 30 عاماً، فقال «الفيلم الذي شاهدناه، كلوديت وأنا، ليس بالضبط ما كنا نظن».