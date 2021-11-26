«القاهرة السينمائي الدولي» ينطلق اليوم

المصدر: القاهرة - البيان

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تشهد العاصمة المصرية، القاهرة، مساء اليوم، حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ 43، الذي يعد واحداً من أهم المهرجانات في العالم العربي، وتشهد هذه الدورة، التي تقام في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، حتى 5 ديسمبر المقبل، العديد من المفاجآت والفعاليات المثيرة.

ويشهد حفل الافتتاح، عرض الفيلم الإسباني «المسابقة الرسمية»، وهو فيلم يُعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو فيلم روائي طويل، من إخراج ماريانو كوهن، وجاستون دوبرات، ومن بطولة بينيلوبي كروز، أنتونيو بانديراس، وأوسكار مارتينيز.

ومن المقرر أن تمنح الفنانة الكبيرة نيللي كريم، جائزة «الهرم الذهبي التقديرية»، لإنجاز العمر، وذلك تقديراً لمسيرتها المهنية، التي بدأت في مرحلة مبكرة من طفولتها، حيث قدمت العديد من الأعمال البارزة والهامة، وعبّرت الفنانة عن سعادتها الشديدة بهذا التكريم، قائلة «سعيدة جداً بتكريم وطني لمشواري الفني».

كما سيتم تكريم الفنان المصري كريم عبد العزيز في هذه الدورة، وسيُمنح جائزة «فاتن حمامة» للتميز، حيث انطلقت مسيرة كريم عبد العزيز الفنية، من فيلم «اضحك الصورة تطلع حلوة»، وصولاً إلى فيلم «كيرة والجن»، الذي يواصل تصويره حالياً.

كما قرر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تكريم كل من المخرج الفرنسي تيري فريمو، والمؤلف الموسيقي الهندي A.r rahman.

الأفلام المشاركة

وكشف رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، محمد حفظي، عن الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة ضمن فعاليات الدورة الـ 43، موضحاً أن إجمالي عدد الأفلام المشاركة هذا العام، ضمن فعاليات المهرجان، هو 98 فيلماً، يمثلون 63 دولة حول العالم، وهي مقسمة كالآتي: «76 فيلماً طويلاً، 22 فيلماً قصيراً».

كما أشار إلى أن عروض الأفلام مقسمة كالآتي: «27 عرضاً عالمياً أول، 7 أفلام عرضاً دولياً أول، 44 فيلماً عرضاً أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و15 فيلماً يعرض للمرة الأولى في الدول العربية وشمال أفريقيا».

كما تم اختيار المخرج الصربي إمير كوستوريتسا، رئيساً للجنة تحكيم المسابقة الدولية للدورة 43، ويعد أحد أبرز المخرجين العالميين، الذين حازت أعمالهم على جوائز هامة من كبرى المهرجانات الدولية.