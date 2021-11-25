بيج رامى.. من الرياضة إلى الفن

المصدر: دبي - البيان

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فجّر المنتج المصري أحمد سمير، مفاجأة فنية جديدة من العيار الثقيل، فبعد أن قدم العديد من الأعمال الفنية، التي لاقت نجاحاً جماهيرياً كبيراً على مستوى الوطن العربي، مثل مسلسل الكبير أوي الجزء الأول والثاني، بطولة أحمد مكي ودنيا سمير غانم، ومسلسل فرعون، بطولة الفنان الكبير الراحل خالد صالح. ومسلسل 30 يوم، بطولة آسر ياسين، وأيضاً مسلسل الرحلة، بطولة باسل خياط، وغيرها من الأعمال الدرامية، التي جعلت منه منتجاً متميزاً ومختلفاً، ها هو يحوز على صيد ثمين، وفكرة فنية جديدة، وموافقة البطل المصري العالمي بيج رامي، لقيامه ببطولة أول عمل فني، يتكتم تفاصيله حتى الآن.

فبعد أن انهالت على البطل العالمي بيج رامي، الكثير والكثير من العروض الفنية المختلفة، من كبرى الشركات العالمية، خاصة بعد فوزه الثاني على التوالي، ببطولة العالم لكمال الأجسام، مستر أوليمبيا، كان المنتج أحمد سمير، قد أعد العدة وسباقاً في الانتهاء من تجهيز فكرة فنية جديدة. تفاصل الفكرة أعجبت بيج رامي، ووعده بالتوقيع معه، بمجرد الانتهاء من بطولة العالم والفوز بها. وبالفعل، فاز بيج رامي بالبطولة الرياضية العالمية، وفاز المنتج أحمد سمير بالحصول على موافقته، وإنتاجه لأول بطولة فنية عالمية له، بحيث سينافس أفلام الأنيميشن لديزني لاند.

بيج رامى، اسمه الحقيقي هو ممدوح حسن السبيعي. ولد في الـ 16 من سبتمبر لعام 1984 في محافظة كفر الشيخ، واحترف لعبة كمال الأجسام، وفاز ببطولة كمال الأجسام العالمية عامين متتاليين، هما 2020 و2021، وحاز لقب مستر أوليمبيا.

يذكر أن آخر إنتاج للمنتج أحمد سمير، هو فيلم «ذا بوك» أو الكتاب، وهو أول فيلم قصير أنيمشين للكبار في الشرق الأوسط، والذي شارك به في عدة مهرجانات عالمية، منها مهرجان كان، وحاز الفيلم على جائزة «ذا ببيست ديزاين» أو أفضل تصميم، من مهرجان «أنيميشن استوديو» في باريس، الفيلم من إخراج شريف رضوان، الذي أشاد به النقاد.