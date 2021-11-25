المصدر: البيان

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ظهرت الإعلامية المصرية الشهيرة لميس الحديدي بإطلالة فرعونية، خلال تقديمها التغطية الخاصة بقناة «on» لاحتفالية إحياء طريق الكباش، وذلك من داخل أحد المعابد الفرعونية بمدينة الأقصر.

وقالت الإعلامية: «أهلا بكم من طيبة، أهلا بكم من مدينة النور، أهلا بكم من مدينة الشمس والصولجان، أهلا بكم من الأقصر عاصمة مصر القديمة، ومهد حضارتها ومبعث قوتها وفخرها، أهلا بكم من المدينة المجيدة للإله آمون رع، حيث نحيي الليلة حفل إعادة اكتشاف طريق الكباش بعد 70 سنة من اكتشافه الأول».

وتابعت: «أهلا بكم من الأقصر، حيث نوصل رسالة للعالم أجمع أننا أبناء هذا الوطن، أبناء هذه الأرض، أمناء على هذه الحضارة، أمناء على هذا التاريخ ننقله للمستقبل وللأجيال القادمة في عزته وفخره، أهلا بكم من الأقصر» وفق صحيفة الوطن.

وواصلت: «الحقيقة أنا سعيدة جدا موجودة معاكم النهاردة، لنشهد معا هذا الاحتفال العظيم اللي يقام من قلب معبد الأقصر اللي موجودين هنا دلوقتي، الاحتفال مفاجأة وسيكون أكيد هيكون مبهر».

وشهد العالم احتفالية افتتاح طريق الكباش بمدينة الأقصر، التي تأهبت له المحافظة لتبهر الجميع بجمالها، وبجميع مقوماتها السياحية والأثرية الفريدة التي لا مثيل لها، إذ تفتح طريق المواكب الملكية المعروف باسم طريق الكباش.