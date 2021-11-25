أول ظهور للإعلامية المصرية إيمان الحصري بعد أزمة صحية عنيفة

المصدر: البيان

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عادت الإعلامية المصرية إيمان الحصري، للظهور على شاشة قناة dmc، للمشاركة في احتفالية افتتاح طريق الكباش بالأقصر، مساء اليوم الخميس، بعد فترة من الغياب بسبب تعرضها لأزمة صحية.

وكانت الحصري تعرضت لأزمة صحية قبل عدة أشهر عقب خطأ طبي حدث لها أثناء خضوعها لعملية جراحية ولاتزال تواصل العلاج حتى الآن.

وأجرت إيمان الحصري عملية جراحية، الأمر الذي ترتب بعده حدوث مضاعفات مؤسفة نتجت عنه ضرورة المكوث بالمستشفى والخضوع لعدة عمليات جراحية أخرى في محاولة طبية لتلافى الأضرار الناتجة عن العملية الجراحية الأولى.