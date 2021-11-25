نقل الإعلامية المصرية بسمة وهبة للعناية المركزة

المصدر: البيان

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نقلت الإعلامية المصرية بسمة وهبة إلى العناية المركزة، وذلك بعد اشتباه إصابتها بذبحة صدرية، إثر تعرضها لوعكة صحية أمس.

خضعت لعدة فحوصات على القلب، بعد تعرضها لأزمة صحية، مساء أمس، في أثناء تقديمها حلقة في برنامج 90 دقيقة، بعد أن تعرضت لإغماء، وتم نقلها لأحد المستشفيات.

ويبدو أن الإعلامية بسمة وهبة، تعاني مرضا صعبا، وانكشف هذا الأمر للعيان، بعد تكرار طلبها على الهواء من فريق الإعداد الخروج لفاصل وإنهاء الحلقة بشكل مفاجئ، أكثر من مرة واحدة خلال شهر.

لم تكن هذه الواقعة الأولى للإعلامية بسمة وهبة، وتعرّضت بسمة، لوعكة صحية على الهواء أثناء تقديمها برنامج «90 دقيقة» على قناة المحور، ما اضطرت إلى إنهاء الحلقة، منذ شهر بتاريخ يوم 26 أكتوبر الماضي.

وقالت «بسمة وهبة»: «أعزائي المشاهدين أستأذنكم في إنهاء الحلقة بسبب شعوري بالتعب البسيط، وأعتذر لكم مرة أخرى وأراكم مرة أخرى ودمتم في رعاية الله».