وعكة صحية مفاجئة على الهواء لبسمة وهبة ونقلها إلى المستشفى

المصدر: البيان

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تعرضت الإعلامية المصرية بسمة وهبة لوعكة صحية مفاجئة خلال تقديمها لبرنامج برنامج «90 دقيقة» على شاشة قناة المحور.

وعلى إثرهما تم نقل وهبة إلى المستشفى، وإيقاف بث البرنامج.

ويُذكر أن الإعلامية المصرية كانت تناقش عددا من القضايا منها الدور المجتمعي الذي يقوم به حزب مستقبل وطن في تواصل قوافل المساعدات المقدمة من الحزب لأهالي محافظة أسوان من أجل مساندة المتضررين من السيول. وأزمة أغاني المهرجانات، وقالت إن هناك جدلا حول أغاني المهرجانات في المجتمع المصري، مضيفة: «الجدل حول مطربي المهرجانات عاد بقوة بسبب قرار هاني شاكر بمنع بعض مطربي المهرجانات».