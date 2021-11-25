حفل «جوائز إيمي 2021» يزدان بالجمال والجاذبية

المصدر: إعداد-جاسم حمد

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حظيت الدورة الـ 49 لحفل توزيع جوائز إيمي الدولية لعام 2021 في نيويورك، بإطلالات باهرة وراقية لنجوم ونجمات العالم، ومن بينهم الفنانة المصرية منة شلبي، التي ترشحت كأول ممثلة عربية لهذه الجائزة عن دورها بمسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة». كما ظهرت الممثلة الأمريكية آنا بريندا كونتريراس على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز إيمي الدولية، والممثلة الأمريكية دانييل مون ترويت، والممثلة البرازيلية كاميا بيتانغا، والممثلة الأرجنتينية فاليريا بيرتوتشيللي، بإطلالات جديدة وجذابة.