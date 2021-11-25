نجم بوليوود دهاوان ينال الإقامة الذهبية في دبي

المصدر: دبي- نهى حوا

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مُنح ممثل بوليوود، فارون دهاوان، الإقامة الذهبية في دبي، حيث انضم إلى عدد متزايد من المشاهير الهنود، الذين حصلوا عليها من قبله.

وقال فارون على موقع «إنستغرام»، يوم أول من أمس: «يمكنني القول، بعد تصوير عدة أفلام هنا، إن الإمارات العربية المتحدة، وجهة رائعة للتصوير، وأنا ممتن جداً لحكومة الإمارات، لمنحي الإقامة الذهبية».

2010

الممثل الهندي يعمل أيضاً كاتب أفلام، وكان قد درس إدارة الأعمال في جامعة نوتنغهام ترنت بالمملكة المتحدة، وعمل مساعد مخرج لكاران جوهر في عام 2010، ثم انتقل إلى التمثيل في أول فيلم باسم «طالب السنة»، لكاران جوهر، فحقق الفيلم نجاحاً في شباك التذاكر، ورشح لجائزة «فيلم فير» عن فئة أفضل ممثل لأول مرة. ثم في عام 2015، قام بدور البطولة في فيلم التشويق بادلابور، وفاز بجوائز عدة.

كوكبة نجوم

يذكر أن العديد من الشخصيات السينمائية في الهند، حصلت على الإقامة الذهبية لدولة الإمارات، من بينهم شاروخان، سانجاي دوت، موهانلال، مامووتي، سونيل شيتي، بريثفيراج سوكوماران، سونو نيجام، سانجاي كابور، وبوني كابو وعائلته. هذا، وينتظر دهاوان إصدار فيلمه الجديد «جغ جغ جييو»، من إخراج راج ميهتا يوليو المقبل، والذي يقوم ببطولته، إلى جانب أنيل كابور، نيتو كابور، كيارا أدفاني، مانيش بول وبراجاكتا كولي، وغيرهم.