ابنة عمرو دياب تتحدث للمرة الأولى عن معاناتها من التوحد

المصدر: البيان

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كشفت نور ابنة الفنانان عمرو دياب وشيرين رضا جزءا عن حياتها الشخصية، حيث سمحت لمتابعيها بتوجيه الأسئلة وإرسالها إليها ثم بدأت في الرد عليهم، عبر خاصة الـ«استوري» بموقع «إنستغرام».

وتلقّت «دياب» أكثر من سؤال مثل «ماهو أكثر حدث مهم يقع قريبًا لكِ؟»، وتجيب: «حفل زفافي بالتأكيد» وشاركت بصورتها مع خطيبها صاحب الجنسية الأجنبية، وفقا للمصري اليوم.

فيما طرح عليها سؤال بشأن تصريحات والدتها الفنانة شيرين رضا، حيث قالت إن ابنتها مصابة بمرض التوحد، وقال أحد المتابعين: «والدتك قالت أنكِ تعانين من التوحد.. أتعجب من أنك لا تشاركين بتجربتك تلك»، وأجابت نور: «أريد أن أشارك بخبرتي في الوقت المناسب لي.. في حالة أنك تملك أي سؤال أطرحه عليّا في تعليق أو الرسائل الخاصة».

ونصحت مُتابع أراد رأيها في طرق اكتساب الثقة بالنفس، وقالت: «لابد أن تعرف من أنت أولًا، وتعترف بما أنت جيد فيه وفي حالة لم تعرف اسأل الأشخاص مصدر قوتك، وحاول بناء علاقات مع من يفيدك ويدعمك من الأشخاص، اقبل نفسك وكن لطيفًا مع ذاتك».

وبشأن رغبتها في إطلاق خط أزياء باسمها، أشارت إلى أنها تعمل على تلك الفكرة «بحسم وقوة» حاليًا، حسب وصفها، واستكملت: «بسبب تفشي فيروس كورونا وتكلفة المشروع فإن فكرتها تحتاج وقتا أطول مما أتوقع ولكن سأطلق خط الأزياء قريبًا».

وكانت والدة نور عمرو دياب، الفنانة شيرين رضا، كشفت منذ أشهر معاناة ابنتها من نفس مرض الملياردير الأمريكي أغنى أغنياء العالم «إيلون ماسك».

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: «نور عمرو دياب تعاني من مستوى منخفض من مرضى التوحد».

وتابعت: «نور عمرو دياب مبتفهمش البني آدمين، ولو خرجنا وقعدنا على ترابيزة ممكن نضحك ونهزر ولكن هي متفهمش الحاجات دي لأنها هي جاد جدًّا».

وهاجمت الفنانة شيرين رضا، خلال نفس اللقاء، المتنمرين على ابنتها نور عمرو دياب، وتقول: «عايزة أقول للناس اللي بيقولوا لها شكلك وحش وعاملة كده ليه؟ هما شكلهم عامل إزاي، أنا أصلا أكبر متنمرة في الدنيا واللي هيتنمر على بنتي أنا ممكن أغسله وأشطفه وأزرعه في الأرض وهاكلهم لأني أم، فرجوني جمالكم وحلاوتكم وجسمكم ودرستوا فين واتعلمتوا إيه وبتشتغلو إيه».

وتابعت شيرين رضا: «قبل ما تتنمر على حد شوف إنك لازم تبقى أحسن منه، والسوشيال ميديا بقت مؤذية».

وفيما يخص خطوبة نور عمرو دياب، كانت الشابة أعلنت ارتباطها بشاب بريطاني من أصول أفريقية، قبل عدة أشهر، وعبرت نور عمرو دياب عن مدى سعادتها واستعدادها للانتقال للعيش بجنوب لندن بعد زواجها، فيما شاركت متابعيها التحضيرات التي ستفعلها من أجل انتقالها للعيش جنوب لندن مشيرة إلى أنها ستنتقل إلى هناك برفقة خطيبها.