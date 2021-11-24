"منة فضالى" متهمة في قضية نصب

المصدر: البيان

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تنظر محكمة جنح أكتوبر، اليوم الأربعاء، الجنحة المباشرة المقامة من سيدة صاحب متجر لبيع الملابس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتهم فيها الفنانة منة فضالى بالنصب عليها.

وجاء في الدعوى، أن الشاكية فوجئت بالفنانة تتواصل معه عبر رسائل صفحتها عبر "فيسبوك"، واختارت بعض الفساتين وطلبت الحصول عليها مقابل عمل دعاية وترويج لمنتجات الصفحة عن طريق صفحتها الشخصية وفق صحف مصرية.

وتابعت الدعوى، أن الشاكية فوجئت بالفنانة تخالف الاتفاق بعد استلامها الفساتين التي قامت باختيارها والتصوير بها، خلال حفل عيد ميلادها، وتهربت من عمل ريفيو لصفحة الشاكية وفقًا للاتفاق المبرم بينهم.