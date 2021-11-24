4 أفلام في القائمة النهائية المرشحة لجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية

المصدر: القاهرة ـ البيان

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انتهت لجنة تحكيم السينما العربية من مشاهدة 24 فيلماً أوروبياً مرشحة لجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية عبر الشريك الرقمي فيستيفال سكوب، لتعلن منظمة ترويج الفيلم الأوروبي (EFP) ومركز السينما العربية عن القائمة النهائية للأفلام المرشحة للجوائز، التي تضم 4 أفلام حصلت على أكبر نسبة من الأصوات، ومن المقرر الإعلان عن الفيلم الفائز ضمن حفل يُقام في الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وتضم القائمة النهائية للأفلام المرشحة لجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية ومنها: «107 Mothers»، إخراج بيتر كيريكس، و«سلوفاكيا» أفضل سيناريو في مهرجان فينيسيا ضمن مسابقة آفاق، وغيرها.

مستوى كبير

وعلقت علا الشيخ مدير جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية «وصلنا إلى المرحلة قبل الأخيرة في جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، التي ينافس فيها مجموعة من أهم الأفلام التي وضعتنا نحن النقاد في حيرة شديدة، خاصةً أن أفلام هذا العام ذات مستوى كبير بالرغم من جائحة كورونا التي يمر بها العالم، وكأن هذه الأفلام أرادت أن تعيدنا إلى الحياة الطبيعية مرة أخرى، من خلال التأكد على أن السينما باقية ومستمرة».

71 ناقداً

جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية تستهدف الترويج للسينما الأوروبية في العالم العربي، وجذب انتباه الموزعين وصُنَّاع القرار في صناعة السينما العربية للأفلام الأوروبية المميزة، هذا بالإضافة إلى تسليط الضوء على النقاد العرب البارزين ودورهم البارز في الكشف عن وجهات نظر مختلفة وفي تبادل الخصوصية الثقافية بين المجتمعات، وتتكون لجنة تحكيم جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية هذا العام من 71 ناقداً ينتمون إلى 15 دولة عربية.