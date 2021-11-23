تفاصيل وفاة شقيق الفنانة تيسير فهمي في حريق مستشفى قبل خروجه بساعات

المصدر: البيان

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لقي شقيق الفنانة المصرية تيسير فهمي، مصرعه أمس عقب تعرضه لاختناق في أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، بعد نشوب حريق إذ كان يتلقى العلاج عقب إصابته بفيروس كورونا.

وغاب نجوم الفن عن مراسم تشييع جثمان شقيق فهمي التي بحالة من الانهيار، بمجرد وصول جثمان شقيقها إلى مسجد "المحروسة" بالمهندسين، لأداء صلاة الجنازة عليه.

وكشفت الفنانة تيسير فهمي، أن شقيقها " علي"، كان في طريقه للتعافي بشكل كامل من الإصابة بفيروس كورونا، وكانت في طريقها لإخراجه من المستشفى قبل نشوب الحريق".

وأوضحت أن الأسرة قررت إلغاء العزاء بالمسجد، واكتفت بأن يكون العزاء على المقابر لتجنب عدوى فيروس كورونا.

وفي التفاصيل فقد حاول رجال الإطفاء إخماد الحريق الذي التهم أجهزة وأسرة المرضى في غرفة الرعاية المركزة المخصصة لعزل وعلاج مرضى فيروس كورونا الذين تم حجزهم بالرعاية المركزة -ومن بينهم شقيق تيسير فهمي- لوضعهم على أجهزة التنفس الصناعي لنقص الأكسجين في أجسادهم فلم يحتملوا الأدخنة المنبعثة من النيران والتي بدأت في جهاز تنفس صناعي بجوار سرير شقيق تيسير فهمي لحدوث ماس كهربائي به، ليصبح واحدا من أكثر حوادث الحرائق مأساوية.

وهرع الأطباء ورجال الحماية المدنية لإخلاء غرفة الرعاية المركزة وإنقاذ المرضى، إلا أن 4 منهم لم يتحملوا الأدخنة التي ملأت رئاتهم ففارق عجوزان الحياة فورًا نتيجة الاختناق، وتم إخضاع الاثنين الآخرين للعلاج.

واتُخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة مصرع شقيق تيسير فهمي، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، بعد أن أصبح واحدا من أكثر حوادث الحريق مأساوية.