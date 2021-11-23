شريف منير ينتقد ملابس ابنته

المصدر: البيان

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انتقد الفنان المصري شريف منير ملابس ابنته أسما على السوشيال ميديا في لقاء مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON» وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، مساء أمس.

وقال إن علاقته بالسوشيال ميديا كارثية وأنه في البداية كان يرد على الانتقادات والهجوم عليه لكن بعد فترة كف عن الرد.."ولا كأني سمعت حاجة".

وأشار إلى أن ابنته «أسما شريف منير»، تعرف جيدًا ما تفعله على هذه الوسائل، لافتا إلى أنه يعارضها في بعض الملابس التي تظهر بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويعاتبها على ذلك، مضيفًا: «وألومها أيضًا على كتابة تفاصيل حياتها الشخصية على السوشيال ميديا».

في الوقت نفسه، أشاد «منير» بالتوعية التي تؤديها ابنته على وسائل التواصل الاجتماعي للمتابعين، موضحًا: «هي مهتمة بالأخلاق والتنمية البشرية وشكل الناس والمساواة بينهم».

أما عن باقي أبنائه، فأشار «منير» إلى أنهم في سن المراهقة حاليًا، وهو يناقشهم في الكثير من الأمور، ولكن في بعض الأوقات يكون ديكتاتورًا في اتخاذ القرار، مثل السهر في أماكن معينة، أو غيرها، مشددًا على أنه يرفض أن يسهر أبناؤه في أماكن بها «شرب، وتعتبر للكبار فقط»، وحريص على ألا يذهبوا لهذه الأماكن وفق صحيفة الوطن.

وتحدث شريف منير عن غيابه لفترة طويلة عن الأعمال الفنية، موضحًا أن الأعمال التي كانت تعرض عليه لم تكن ملائمة له ظل بدون عمل لمدة ثلاث سنوات لهذا السبب، مشددا على أن الأعمال القوية التي قدَّمها في بعض الأحيان كان يتلقى بعضها عروض أقل قوة وبالتالي كان يرفضها، معقبًا: «وصل الأمر لدرجة إن أحمد رزق كان بيسألني إنت هتبطل تمثيل».