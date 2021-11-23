والد ميغان ماركل: ابنتي "حمقاء" ويجب تجريدها من ألقابها الملكية

المصدر: البيان

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دعا والد ميغان ماركل إلى تجريدها من لقبها الملكي بعد ظهورها الأخير على التلفزيون الأمريكي، حسب التقارير.

وجاءت مقابلة إيلين بعد ثمانية أشهر من محادثة هاري التلفزيونية مع الإعلامية الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري، حيث قالت إن أحد أفراد العائلة المالكة أدلى بتعليق عنصري حول لون بشرة آرشي.

وكانت هذه هي المقابلة الثانية لها منذ انتقالها إلى الولايات المتحدة مع زوجها الأمير هاري، ولكنها كانت بالتأكيد أقل إثارة للجدل، حيث أنها شاركت تفاصيل حول الحياة الأسرية خارقًة الأعراف الملكية البريطانية حسبما نشرته صحيفة "ميرور" أمس الاثنين.

وتحدثت دوقة ساسكس كضيف في برنامج إلين ديجينيرز، عن عدد من الموضوعات، كتسليط الضوء على عائلتها، ومشاركة صور أطفالها.

​وشاركت أيضًا في مقالب هزلية عند ما يبدو أنه كشك في سوق شعبي، حيث قررت التسوق لشراء بلورات وأداء أعمال غريبة، مثل إغلاق عينيها ووضع الزجاج على رأسها والصراخ.

وفي حديثه إلى الصحيفة نفسها، قال السيد ماركل إن "عائلته شعرت بالحرج من الظهور التلفزيوني".

قال: "لقد أهانت الملكة والعائلة المالكة والشعب البريطاني"، وأضاف: "لقد ظهرت بمظهر الحمقاء تمامًا ويجب أن تفقد لقبها".

وأردف: "أنا أحب ابنتي ولكن أداءها كان سخيفًا".

ويلتزم الأعضاء البارزون في العائلة الملكية البريطانية باتباع قواعد صارمة في سلوكهم اليومي باللباس والتصرفات وحتى بالطعام التزامًا ببروتوكولات قديمة.