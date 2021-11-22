وفاة الإعلامية أسماء مصطفى بعد صراع مع المرض

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تُوفيت، صباح اليوم الإثنين، الإعلامية المصرية أسماء مصطفى، مقدمة برنامج «هذا الصباح»، عبر شاشة إكسترا نيوز بعد صراع مع المرض.

وأعلن النائب أيمن أبوالعلا، زوج الإعلامية الراحلة، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» نبأ وفاتها مدوناً : «انكسر ظهري وفُطر قلبي، ولن أقول إلا ما يُرضِي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون».

وكانت الصفحة الرسمية لـ«أسماء» قد أعلنت إجراءها عملية جراحية خلال الأيام الماضية، نتيجة إصابتها بمرض السرطان، لافتة إلى أنها لم تتخلص من الورم كليًّا.

وفى منتصف الشهر الماضي، أعلن أدمن الصفحة دخول الإعلامية أسماء مصطفى المستشفى، قائلاً: "بنعتذر لعدم التواصل والرد لأن أسماء تعرضت لوعكة دخلت على إثرها المستشفى دعواتكم تخرج بالسلامة".

وسبق أن كشفت أسماء مصطفى، أسباب عدم مشاركة تجربتها في مقاومة مرض السرطان مع متابعيها مثل بقية المشاهير، مؤكدة أن حالتها الصحية "معقدة"، وما زال الفريق الطبي يحاول الوصول لبروتوكول علاج كيماوي يناسب حالتها المتأخرة نسبيا، واعتذرت عن تقديم بث مباشر لطمأنة محبيها مؤكدة أنها لن تظهر وهي بهذه الحالة الصحية.

ووجهت أسماء رسالة لكل متابعيها عبر صفحتها بموقع الفيسبوك قالت فيها: مساء الخيرات عليكم وتحياتي وشكري لكل الناس الجميلة على الصفحة، ردا على سؤال باتسأله كتير جدا هو أنا ليه مش بحكي تجربتي وتفاصيل المعركة مع المرض اللعين مع إن في ناس كتير عملت كده وإن ده مهم علشان غيري يستفيد؟ الإجابة ببساطة إني طبعا مقتنعة ومدركة بأهمية إن مريض السرطان بيقدر يفيد غيره بتجربته وبيكون فعلا فيها أمور كثيرة وأحيانا معقدة جدا.