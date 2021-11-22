إسعاد يونس ترثي صديقة عمرها سهير البابلي بكلمات حزينة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عبرت الفنانة والإعلامية المصرية إسعاد يونس عن صدمتها الكبيرة بوفاة صديقة عمرها الفنانة سهير البابلي، وكشفت أنها تلقت الخبر الحزين وهي خارج مصر، مؤكدةً أنها تحاول بشتى السبل إيجاد مقعد شاغر على طائرة عائدة إلى مصر، للمشاركة في تشييع جثمان رفيقة عمرها.

وكتبت إسعاد يونس عبر صفحتها الرسمية في موقع "انستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون، تلقيت الخبر الحزين وأنا خارج البلاد، فارقتني حبيبتي وعِشرة عمري ورفيقة أيامي وأستاذتي سهير البابلي... محاولات مستميتة للعودة إلى مصر، حتى أكون في وداعها". وأضافت: "اسألك اللهم اللطف يا أرحم الراحمين، فالمصاب جلل، عزائي الوحيد الآن، أن أجد مكاناً فارغاً في أول طائرة الى مصر".

وتوفيت النجمة المصرية سهير البابلي مساء الأحد، عن عمر ناهز 84 عاماً، بعد صراع مع المرض، دخلت إثره إلى المستشفى، ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة بعد ظهر اليوم، في مسجد الشرطة في الشيخ زايد، والعزاء غداً في المكان ذاته.