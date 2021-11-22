الممثلة الهندية فريدا بينتو تستقبل طفلها الأول

المصدر: د ب ا

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أعلنت الممثلة الهندية فريدا بينتو أنها أنجبت طفلها الأول من زوجها كوري تران، وأطلقت عليه اسم رومي راي، وذلك من خلال حسابها على موقع انستجرام لمشاركة الصور.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن فريدا (37 عاما) نشرت أمس الأحد صورة لها وهي تحمل رضيعها، وصورة أخرى لزوجها وهو يحمل أيضا الرضيع.

ويشار إلى أن فريدا وكوري أعلنا نبأ خطوبتهما في نوفمبر 2019.

وكانت فريدا قد كشفت في وقت سابق أنها تزوجت كوري بدون إقامة مراسم بعدما أدت جائحة كورونا لإرجاء خططهما لتنظيم حفل زفاف كبير.