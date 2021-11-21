نجاة الإعلامي المصري جمال الشاعر وزوجته من حادث سير مروع

المصدر: البيان

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نجا الإعلامي المصري جمال الشاعر وزوجته من حادث سير مروع بالقرب من العاصمة الإدارية.

ونشر الشاعر عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، اليوم الأحد، صورة لسيارته يوضح حجم الحادث الذي تعرض له برفقة زوجته، بالقرب من العاصمة الإدارية شرق العاصمة المصرية القاهرة.

وكتب الشاعر منشورا قال فيه: ”الحمد لله رب العالمين.. نحمدك يا الله حمد الشاكرين.. تعرضت وزوجتي لحادثة مروعة.. على بعد دقائق من العاصمة الإدارية.. لطف الله سبحانه وتعالى، نجانا بعد أن كادت السيارة تنفجر على الطريق الدائري الأوسطي“.