نطقت الشهادة 10 مرات .. آخر لحظات سهير البابلي

المصدر: البيان

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توفيت اليوم الفنانة سهير البابلي عن عمر ناهز 86 عاما بعد صراع قصير مع المرض. وكانت الفنانة الراحلة قد نُقلت إلى أحد المستشفيات بعد تعرضها لمضاعفات صحية.

وقال رضا طعيمة، زوج ابنة الفنانة الراحلة سهير البابلي، «إن الفنانة توفاها الله منذ ساعتين فقط»، مؤكدًا أن الفنانة رددت الشهادة 10 مرات.

ولدت سهير حلمي إبراهيم البابلي عام 1935 وعشقت التمثيل منذ طفولتها مما دفعها إلى الدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في ذات الوقت قبل أن تخطو أولى خطواتها في عالم الفن.

جاءت انطلاقتها من المسرح الذي ظل حتى النهاية عشقها الأول فقدمت عشرات الأعمال للقطاعين العام والخاص منها (القضية) و(الفرافير) و(نرجس) و(مدرسة المشاغبين) و(على الرصيف) و(الدخول بالملابس الرسمية) و(العالمة باشا) و(عطية الإرهابية) لكن أشهرها على الإطلاق كانت (ريا وسكينة) مع الراحلين شادية وعبد المنعم مدبولي.