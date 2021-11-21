مفاجأة في زواج بيج رامي للمرة الثانية

المصدر: البيان

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تصدر رامي السبيعي أو بيج رامي لاعب كمال الأجسام المصري الحاصل مؤخراً على لقب مستر أولمبيا، للمرة الثانية في بطولة كمال الأجسام الدولية، محركات البحث في مصر والعالم العربي بعد انتشار خبر زواجه للمرة الثانية دون علم زوجته الأولى.

وتعاطف البعض مع زوجته الأولى وأم بناته الثلاث، التي نشرت مواقع إخبارية عدم معرفتها بزواجه عليها إلا من خلال وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت مصادر مقربة من البطل المصري زواجه للمرة الثانية يوم الخميس، مفجرين مفاجأة أن زوجته الأولى التي على صلة قرابة بها قد انفصلا مؤخرا ولم تكن في استقباله في المطار لدى عودته للقاهرة من الولايات المتحدة، ولم تفصح المصادر عن السبب.

وكشفت شيماء زهري أخصائي تعديل سلوك أطفال، تعليقا على زواج بيج رامي وتعدد الزوجات في مصر أنه يجب تغيير القانون وضمان حق الزوجة في أموال زوجها التي جمعها خلال فترة الزواج حتى لو نسبة بسيطة تحصل عليها عند الطلاق، وأضافت خلال حديثها عن زوجة بيج رامي الأولى: "الست اللي شاركته الكفاح وكانت تذهب معه للتدريب وتعد له كميات هائلة من الطعام يوميًا من بينها 200 بيضة يوميا بجانب القيام بمهام الحياة الزوجية وتربية 3 بنات وتحملت معه التعب والفقر حرام يكون مصيرها عيش حياة تعيسة أو فقير".