نجاة الفنانة صبا مبارك من الموت بعد انفجار لغم

المصدر: وكالات

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نجت الممثلة الأردنية صبا مبارك من الموت بلغم أثناء تصوير آخر مشاهد مسلسل "ليلة السقوط" الذي يشاركها بطولته النجمان طارق لطفي وباسم ياخور.

وأعلنت شركة بلا حدود للإنتاج الفني المنتجة للعمل عن انفجار لغم حقيقي في موقع التصوير بمدينة الموصل العراقية، وأكدت نجاة كل العاملين في المسلسل من الموت وعدم وقوع إصابات.



وأشارت إلى تلف بعض معدات التصوير جراء الانفجار، وتم استبدالها للانتهاء من تصوير العمل تمهيداً لعرضه مطلع العام المقبل.

وبحسب بيان رسمي شهد اليوم الأخير من تصوير مسلسل "ليلة السقوط"، انفجار لغم خلال التصوير في المدينة القديمة بمنطقة الساحل الأيمن في الموصل بالعراق، وهو المكان الذي شهد معركة تحرير الموصل من الدواعش على يد القوات العراقية، ولم يسفر الانفجار عن أي خسائر بشرية.