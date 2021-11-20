تفاصيل زواج بيج رامي الثاني .. وصدمة زوجته الأولى

المصدر: البيان

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تصدر اسم البطل المصري، ممدوح السبيعي، المعروف باسم بيج رامي، الفائز بالمركز الأول في بطولة «مستر أولمبيا 2021»، محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، ولكن ليس لإنجاز رياضي جديد كما اعتدنا منه، ولكن لزيجة جديدة، أقدم عليها بطلنا المصري المحترف، أثارت جدلًا واسعًا حوله، خاصة أنها تمت في سرية تامة وبدون علم الأهل مراعاة لشعور الزوجة.

صور من عقد القران، لم يحضر فيها سوى عدد قليل جدًا، مع بيج رامي على عروس محجبة، أشعلت الشرارة حول زواج بطل «مستر أولمبيا للنسختين 2020 و2021» انقسم حولها الرواد، بين انتقاد اللاعب لزواجه مُجددًا على زوجته الأولى، وشريكة مشواره، وبين الزعم بأن الأمر مجرد مشهد تمثيلي، ليس أكثر.

كان الدكتور عبد الله السباعي شقيق «بيج رامي»، رد على الأمر، مؤكدًا أن الصور المنتشرة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بزواجه غير حقيقية، وإنما مشهد ضمن عمل فني جديد يشارك به البطل.

حالة من الصدمة، انتابت مروة المغربي، زوجة بيج رامي، مؤكدة أنها تفاجأت من الأمر.

وأشارت «المغربي»، في تصريح للوطن المصرية، إلى أنها متفاجئة من تداول تلك الصور، التي لا تعرف عنها شيئا، ولا تعرف حقيقتها، قائلة: «صور إيه! وجواز إيه! أنا مشوفتش حاجة ولا أعرف أي حاجة، ولا عندي معلومة إنه اتجوز تاني».

وأكدت مصادر صحفية أن الأمر تم بالفعل، بدون حضور الأهل، داخل أحد الفنادق الشهيرة بالإسكندرية على البحر، وأن اللاعب اصطحب الزوجة الثانية لقضاء شهر العسل.

وأكد المصدر، أن اللاعب تعرض لموقف محرج للغاية، أدى لانتهاء الاحتفال، بعد تمزق «بنطلون» البدلة أمام الحضور.

وأكد محمد عادل السباعي، نجل عم بيج رامي، صحة الزواج الثاني للبطل العالمي. وأضاف: «أن عقد القرآن تم بمدينة الإسكندرية، وأن بيج رامي يستعد الآن للسفر لقضاء شهر العسل مع عروسته الجديد».

ودافع محمد السباعي، عن زواج بيج رامي الثاني قائلًا: «من حقه شرعًا الزواج وأنه لم يفعل شيئا حرمه الله أو يغضبه لأنه تزوج زواجا شرعيا، خاصة وأن بيج رامي لديه 3 بنات» حسب قوله.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صور زفاف لاعب كمال الأجسام ممدوح السبيعي الشهير بـ«بيج رامي» يرتدي بدلة زفاف بجانب عروسه مرتدية فستان الزفاف، والتي أثارت الجدل بسبب تصريح شقيق بيج رامي الذي نفى الواقعة وأكد أن الصورة جزء من عمل فني يشارك فيه بيج رامي.

وبعد ساعات من الجدل نفى أحمد سمير، منتج العمل الفني الذي يشارك فيه بيج رامي صحة الصورة المتداولة كجزء من العمل الفني.