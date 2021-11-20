المطرب المصري نادر أبو الليف يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

المصدر: البيان

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تعرض المطرب المصري نادر أبو الليف لأزمة صحية أمس الجمعة، نُقل على إثرها لأحد المستشفيات في القاهرة، وقام بإجراء الفحوصات الطبية ورسم قلب وتحاليل طبية، وخرج سريعًا من المستشفى رغم طلب الأطباء باحتجازه.

يتعاون المطرب نادر أبو الليف خلال الأيام المقبلة مع partium media production للمنتج هشام أبو شهبه والشاعر احمد جابر في مينى ألبوم يحمل اسم "أليسطا" ومن المقرر طرحه خلال صيف هذا العام.

وحقق أبو الليف نجاحًا كبيرًا بأغنيته "عيب كده" وأشاد بها جمهوره ومحبوه والأغنية من كلمات محمود شوقي وألحان معتز أمين، وتوزيع بيرم، وميكس أسامة عبدالهادي.

في شهر يناير الماضي، أطلق الفنان نادر أبو الليف اغنيته الجديدة «عيب كده» عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وموقع يوتيوب، احتفالا بقدوم العام الجديد 2021.

كشف معتز أمين كواليس الأغنية قائلا: «بداية العمل على الأغنية كان من خلال تراك موسيقي، ثم بدأنا بتنفيذه والعمل عليه، ثم أضفنا الكلمات التي كانت مناسبة تماما لشخصية أبو الليف لكونها خفيفة».

أضاف «أحببنا أن نواكب الاحداث التي نمر بها في الشارع، كما أننا فضلنا أن نمسك العصى من المنتصف بتقديم عمل غنائي فيه روح أبو الليف وأيضا فيه جزء من المهرجانات الغنائية المنتشرة في الشارع المصري والعربي».