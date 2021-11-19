تدهو صحة الفنانة سهير البابلي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف الدكتور رضا طعيمة صهر الفنانة المصرية سهير البابلي تطورات الحالة الصحية للفنانة الكبيرة، الراقدة في الرعاية المركزة بأحد المستشفيات.

وقال طعيمة إن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة ساءت أكثر ولم تتحسن: "ربنا يتولاها، ولا نكف عن الدعاء".

وكان الدكتور طعيمة قد أكد في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع" المصرية قبل أيام أن البابلي بدأت تتحرك قليلا وتفتح عينيها عندما كان هو وابنتها نيفين يقرآن القرآن إلى جوارها.

وأوضح أنها كانت تحب بردة البوصيري ودائما ترددها في مجالس المديح النبوي التي اعتادت الأسرة أن تنظمها مع بعض أصدقائها من حفظة القرآن وتفرح كثيرا عند ترديدها بصوتها الجميل، وفقا لليوم السابع.

وأضاف: "قبل دخول الحاجّة سهير في الغيبوبة كانت تردد عبارة: يا ودود يا ودود يا خالق يا موجود صل على الحبيب المحبوب".

وكانت البابلي تعرضت لغيبوبة سكر أدت إلى عدد من المضاعفات وتم نقلها للرعاية المركزة بأحد المستشفيات.