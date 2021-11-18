مصر.. أول تعليق من حمو بيكا بعد قرار منعه من الغناء

المصدر: البيان

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أثار قرار نقابة الموسيقيين في مصري بمنع مغني المهرجانات حمو بيكا و20 آخرين من الغناء، غضب "بيكا" الذي نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك يعلن فيه استيائه من القرار.

وقال بيكا في الفيديو: "طبعا عارفين هتكلم عن إيه والحوار رايح فين، أولا بشكر نقابة الموسيقيين في مصر ليكم الاحترام والتقدير"، وفقا لموقع مصراوي.

وتابع: "أنا طالع أتكلم إني فرحان وسعيد عشان بسمع القرار بقالي 5 سنين، اتكلمت كتير وتعبت واتعملي محاضر كتير، وعايز أقول حاجة واحدة، لما بتوقفني إنت بتوقف ناس معايا فاتحين بيوت".

واستكمل: "لو حضراتكم بتقولوا إني لا أصلح للغنا، فيه ناس كتير في المجال لا يصلحوا للغناء وبيغنوا ومعاهم كارنيهات، ومش عايز أقول أسامي لأن دول صحابي وواكل معاهم عيش مملح".

وأضاف: "كان بيتقالي ادفع 5 حاضر، ادفع 7 حاضر، أي حاجة بدفعها وفي الساحل دفعت 15 ألفا، وبوافق وبدفع عشان آكل عيش، أنا عملت حفلات في الخارج والناس بتستقبلنا وبنغني وننجح ونشتغل".

وأردف: "لو الناس اللي بتسمعنا مش عايزانا نغني هنوقف غنا، أي مسؤول في النقابة بنحبكم ونحترمكم وأستاذ هاني شاكر بنحبه ونحترمه، بس ده حرام لأننا طلبنا حد يقف معانا ويساعدنا وملقيناش أي حد".

كما أضاف: "اللي إحنا فيه ده رزق وجمهورنا اللي بيحبنا هو اللي بيسمعنا ليه توقفنا وتمنعنا من لقمة عيشنا ومش بتكلم عليا لوحدي بتكلم عن متعهدين مصر، أصبح بعد القرار ده المتعهد اللي كان بيشتغل على بتوع المهرجانات وقف، طلبتوا مننا فرق عملنا كده، وطلبتوا مننا نجيب ناس وقولنا حاضر، مش عارف نعمل إيه تاني".