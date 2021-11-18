مفاجأة .. بيج رامي ممثلاً في رمضان المقبل

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعاقد البطل العالمي المصري «بيج رامي» مع المنتج أحمد سمير على بطولة عمل فني، هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، حيث ستكون له بصمة واضحة مثل بعض النماذج العالمية، وسوف يظهر إلى النور في موسم رمضان المقبل.

ومن المقرر عقد جلسات عمل مكثفة خلال الأيام القادمة لوضع اللمسات النهائية للعمل الفني، الذي تشارك فيه نخبة كبيرة من المحترفين العالميين، وسيتم الكشف عن تفاصيل العمل قريباً، وفقا للمصري اليوم.

وتُعد هذه التجربة الأولى للبطل «رامي» في مجال الفن، بعد أن ترك بصمة عالمية في المجال الرياضي، وأصبح له اسم كبير في المحافل الرياضية العالمية، ومعجبون مثل نجوم الفن والمشاهير في العالم العربي.

يُذكر أن ممدوح محمد حسن السبيعي هو رامي السبيعي، الذي يُعرف بلقب «بيج رامي»، لاعب كمال أجسام محترف مصري، يلعب في الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية، وُلِد في 16 سبتمبر 1984 بمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، وأصبح بطل كمال أجسام مستر أوليمبيا لعامي 2020 و2021، في البطولة التي تم تنظيمها بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تُعد كبرى وأهم بطولات العالم للاعبين المحترفين في كمال الأجسام.