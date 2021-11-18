تركيا تعتقل الفنان السوري العالمي عمر سليمان

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أكدت مصادر أمنية ووسائل لإعلام تركية نبأ اعتقال السلطات التركية للمغني السوري عمر سليمان، بزعم وجود علاقات مع مسلحين أكراد.

وبحسب المصادر فإن مذكرة اعتقال صدرت في حق عمر المسيخ، وهو الاسم الحقيقي للمغني، وأن قوات الدرك التركية اعتقلته في منزل بإقليم شانلي أورفا على الحدود السورية بعد تلقيها معلومات حول مكان وجوده. وفقاً لموقع "سكاي نيوز عربية".

وأوردت وكالة ديميرورين للأنباء نبأ اعتقاله. وقال المصدر إنه تم نقله إلى المستشفى لإجراء فحص طبي ومن المتوقع أن يتم نقله إلى مركز لشرطة الدرك لاستجوابه.

ويذكر أن المغني السوري بدأ حياته المهنية في الغناء في حفلات الزفاف ومناسبات أخرى في شمال سوريا، وحققت الموسيقى الإلكترونية المبهجة التي أطلقها شهرة عالمية في السنوات الأخيرة. وأصدر عدة ألبومات وتعاون مع موسيقيين مثل المغنية بيورك.

وسبق أن أحيا عمر سليمان حفلات غنائية في تركيا والولايات المتحدة واليابان وعدة دول أوروبية. وهو يغني بالعربية والكردية.