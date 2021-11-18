نوال الكويتية تحيي اليوم أمسية مدرج خورفكان

المصدر: (الشارقة - البيان)

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تطل قيثارة الخليج الفنانة المتألقة نوال الكويتية، على جمهور إمارة الشارقة ودولة الإمارات في أمسية ساحرة تملؤها العذوبة وفخامة الكلمة والأداء، على مدرج خورفكان، أيقونة الفن والإبداع التي تجمع ما بين فنون العمارة وفنون الموسيقى والمسرح، يوم الخميس الموافق 18 نوفمبر، لتقدم توليفة مميزة من أبرز أعمالها الفنية القديمة والحديثة.

وقالت الفنانة نوال الكويتية: «أعود لكم بكل حب وسعادة مرة أخرى في إمارة الشارقة، الإمارة التي تحتضن الفن والفنانين والمبدعين في كل المجالات، ويسعدني أن أقف على مدرّج خورفكان، هذا الصرح المعماري الفريد من نوعه والمميز في تصميمه لأنقل لكم خالص حبي وشوقي من خلال نتاجي الفني».

ويمكن للراغبين في حضور الحفل شراء التذاكر من platinumlist.net.

ويحرص المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، والتي تشمل الحصول على نتيجة سلبية في تطبيق الحصن لنظام المرور الأخضر، وتطبيق سياسة التباعد الجسدي عبر وضع مقاعد الجمهور وفقًا لقواعد المسافة الآمنة.

الجدير بالذكر أن مدرج خورفكان، بوابة تُشرع على الفن والإبداع، تجمع ما بين فنون العمارة وفنون الموسيقى والمسرح.