تفاصيل ارتباط الفنان تامر عبد المنعم بالفنانة زينة قبل أحمد عز

المصدر: البيان

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أبدت الفنانة زينة حزنها خلال عدد من التصريحات المثيرة للجدل حول زواجها المعقد بالفنان أحمد عز وتخطيطها لمستقبل طفليها إضافة الى رأي الفنان نور الشريف في موهبتها وخلافها مع الفنان أحمد السعدني، وانتهت الى عدم عرض أدوار عليها خلال السنوات الأخيرة.



وقالت زينة، خلال تكريمها في ندوة بقصر السينما، ضمن برنامج نجم وندوة، إنها اعتذرت عن أحد الأدوار في فيلم مهم؛ بسبب خطوبتها من تامر عبد المنعم.



وقالت زينة: “أنا كنت في سن الـ 18 سنة وأصغر عند مشاركتي في فيلم أرض الخوف ومثلت فيه من ورا أهلي والفيلم اتعرض بعدها بـ3 سنين وعند عرضه حدثت لي مشكلة”.



وتابعت: ولكن عرض علي فيلم آخر وقتها وكنت أريد المشاركة فيه من ورا أهلي أيضًا، ولكن تامر عبد المنعم كان خطيبي وقتها ورفض وكلم والدتي وعرفها ولم تتم مشاركتي في الفيلم.

من جانبه، قال الفنان تامر عبد المنعم: أنا اللي خليت زينة تعتذر عن الفيلم وقتها وأخذتها وقتها تربيزة الاجتماعات في مكتب المخرجة إيناس الدغيدي وخيرتها بيني وبين الفيلم فاختارتني أنا ورفضت الفيلم.



وتابع عبد المنعم ممازحا: أكيد ندمانة على قرار رفض الفيلم دلوقتي، لترد زينة: “لا بالعكس تماما لم أندم على هذا الدور أبدا”.

من جانب أخر كشفت الفنانة زينة عن سر تصريحها المثير للجدل الذي قالت فيه “أنا مش فستان على ريد كاربت “وهو ما فسره الكثيرين أنها تنتقد الفنانات كثيرات التواجد في المهرجانات.

وقالت زينة:” أنا كنت أقصد من العبارة دي، أن لازم يبقي فيه سبب للتواجد أو أبقى مشاركة بفيلم، أو أكون عضو لجنة تحكيم “.

كان الفنان تامر عبد المنعم قد أكد في وقت سابق تأييده موقف الفنانة زينة في قضيتها مع الفنان أحمد عز، لافتا إلى أن موقفه من زينة ليس له علاقة بكونها كانت خطيبته السابقة.

وأشار عبدالمنعم، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة": "مفيش واحدة تجيب عيلين وتقول إنهم ولاد حد، إلا لو كانوا ولاده بجد.. وأنا بقول الحق وعمري ما كنت شيطان أخرس".