ياسمين صبري تكشف عن اسم مسلسلها الرمضاني

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري عن اسم مسلسلها الجديد، والذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم، ويقوم بإخراجه أحمد صالح.

وأكدت ياسمين صبري أن مسلسلها القادم من المقرر أن يحمل اسم "دنيا"، حيث كان من المقرر أن يقوم بتأليفه محمد عبد المعطي قبل أن يعتذر ويقوم بالمهمة مؤلف آخر.

وتعاقد المخرج أحمد صالح بشكل رسمي على تولى مهمة إخراج مسلسل النجمة ياسمين صبري المقرر عرضه في شهر رمضان 2022 إنتاج شركة سينرجي، ويجرى وضع الخطوط العريضة على الشخصيات قبل انطلاق التحضيرات الفعلية.

وتعود ياسمين صبري إلى الدراما الرمضانية في 2022 بعد غيابها هذا العام، واختارت سيناريو من تأليف محمد عبد المعطي الذي تعاونت معه في أولى بطولاتها المطلقة خلال مسلسل "حكايتي" في شهر رمضان 2019، وشارك في بطولته العمل أحمد صلاح حسني، احمد حاتم، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام جمال وآخرين وإخراج أحمد سمير فرج، وحقق العمل نجاحا كبيرا عند عرضه.