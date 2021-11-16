مصر .. فنان شعبي يتهم باسم سمرة بالبلطجة

المصدر: البيان

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اتهم المغني الشعبي عمدة، الفنان المصري باسم سمرة بالسكر والاعتداء عليه في إحدى السهرات بالكباريه الخاص به.

وقال عمدة إن علاقته بالفنان باسم سمرة لا تتعدى كونه مشاهدا يعرف بعض أعماله مثل “الجزيرة” و"عمارة يعقوبيان"، لكنه فوجئ بحضوره للكباريه الخاص به مع ضيوف من الوسط الفني في حالة من عدم الوعي والسكر "شارب لما معمي"، وفقا لموقع صدى البلد.

وأضاف عمدة، في فيديوهات متداولة له، أنه نبه حراس الأمن في الملهى الليلي الخاص به من تصرفات باسم سمرة، خاصة أنه غير مدرك لأفعاله في هذه الحالة، ومع بداية تجاوزاته حاول تنبيهه من التعرض للحاضرين في المكان لكنه لم يتمالك أفعاله.

ووجه عمدة رسالة إلى باسم سمرة قائلا: "مش قد السكر متسكرش.. مش قد الشرب متشربش"، موضحا أن الأمر لا يتعلق بالماديات، لكن الفنان الشهير لم يحترم مكان عمله ولم يلتزم بقواعد المكان.

وقال عمدة موجها حديثه لباسم سمرة: "انت بقيت فاضي ومعندكش فن تقدمه.. وعيل هلاس وبتقول أي حاجة وعاوز تعمل تريند أونطة"، مستطردا: "أنا بحاول أجمل الكلام عشان يطلع شيك".

وأوضح عمدة أنه أبلغ "الجاردات" في المكان بضرورة مغادرة باسم سمرة للكباريه، وتعرضه للحاضرين بالغلط والسباب قائلا: "الفنان بيبقى محترم وراقي وبيطور من حياته وثقافته".

وأرسل أحد المحامين، إنذاراً رسميا لنقيب الممثلين أشرف ذكي طالبه بشطب عضويه باسم سمرة بعد واقعة كباريه العمدة.

وبدأ المحامي ايمن محفوظ انذراه بانه بعد سلسلة التصرفات غير الملائمة من الفنان باسم سمرة وآخرها ظهوره بأحد الملاهي الليلية في حالة سكر بيّن، وعمل مشاحنات مع اصحاب ورواد المكان وهذا ما يمثل جرائم.