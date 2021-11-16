هل تزوجت؟ الفنانة دينا تعلق على صورتها بـ«فستان الفرح»

المصدر: البيان

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أثار نشر الفنانة المصرية دينا صورة لها عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، ظهرت فيها ترتدي فستان الفرح، حالة من الجدل بين جمهورها ومتابعيها خاصة بعد أن علقت عليها قائلةً: «مفيش أحلى من الجواز».

وتساءل الجمهور فيما إذا كانت دينا قد تزوجت فجأة، أم أن الصورة تعود إلى أحد أعمالها الفنية الجديدة.

وقالت «دينا» في اتصال هاتفي ببرنامج «et بالعربي»: «نزلنا الصورة كأي صورة منزلها ودي حنة بنات وكلنا كنا لابسين كده وتصورنا، وأنا اتصورت لوحدي ونزلت الصورة ما كنتش متصورة أنها هتعمل الصدى دا».

وأضافت: «دي مش صورة جواز ولا صورة مسلسل حتى، دي صورة إيفنت عادي، هو فعلاً الجواز حلو لكن دي مش صورة جواز».

ويذكر أن آخر أعمال دينا مسلسل «السيدة زينب»، وشاركها البطولة الفنانة سوسن بدر، محمود عبدالمغني، ورانيا منصور، وليلى عز العرب، وأحمد وفيق، وفراس سعيد، وسامي مغاوري، وأشرف عبدالغفور، وحسام داغر وآخرين.