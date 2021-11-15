وفاة الإعلامية المصرية مها حسني بعد وعكة صحية

المصدر: البيان

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توفيت اليوم الاثنين الإعلامية المصرية القديرة مها حسني، وتم تشييع الجنازة بعد صلاة العصر من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم.

وكانت الإعلامية مها حسنى تعرضت لوعكة صحية شديدة منذ أيام، حيث تم نقلها من مستشفى الجوي إلى مستشفى المطرية العام خلال الأيام الماضية.

ونعت الصفحة الرسمية لماسبيرو "مبنى الإذاعة والتلفزيون المصري" الإعلامية الراحلة، وكتبت عبر صفحتها في فيسبوك، «انتقلت الى رحمة الله تعالى الإعلامية والمذيعة الجميلة المهذبة الراقية مها حسني من مذيعات العصر الذهبي للإعلام المصري اللهم اغفر لها وارحمها ونقها من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة اللهم بدل سيئاتها حسنات واسكنها فسيح جناتك اللهم امين يارب العالمين».