مصر .. وفاة الفنان محمود اللوزي والد يسرا اللوزي

المصدر: البيان

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أعلن الفنان المصري فتحي عبد الوهاب، وفاة الفنان محمود اللوزي، والد الفنانة يسرا اللوزي.

وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وفاة والد الفنانة يسرا اللوزي .. ربنا يرحمه ويغفر له".

يذكر أن الفنان الراحل محمود اللوزي، هو مخرج مسرحي، وأستاذ إخراج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ولد في 9 سبتمبر عام 1958، عمل "اللوزي" في مجال التمثيل فترة ثم سافر إلى أمريكا وعاد، ومن أعماله فيلم "ميكروفون"، فيلم "إذاعة حب"، وفيلم "بالألوان الطبيعية".