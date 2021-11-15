المغنية البريطانية أديل بعد خسارة 45 كج من وزنها: لم أشعر بالصدمة

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت المغنية البريطانية أديل إنها لم تشعر" بالصدمة أو الانزعاج" من رد الفعل على خسارتها الكبيرة لوزنها.

ونقلت وكالة بي ايه ميديا البريطانية عن أديل القول إنها لم تحدد هدف خسارة نحو 100 رطل ( 45 كيلوجراما)، مضيفة أنها دائما كانت تنظر لشكل الجسم بصورة إيجابية.

وقالت في حوارها مع الاعلامية أوبرا وينفري بمناسبة إصدار ألبومها الجديد" جسدي دائما ما كان محور حديث طوال مسيرتي، أنا ضخمة للغاية أو صغيرة للغاية، أنا مثيرة أو لا".

وأضافت" لم أنظر أبدا لأي شخص بناء على وزنه".

وأوضحت" لقد كنت أنظر لشكل الجسد بصورة إيجابية من قبل وأنا كذلك الآن".

وأضافت" أشعر بالسوء في حال شعر أي شخص بالسوء حيال نفسه ولكنها ليست مهمتي. أنا أحاول أن أنظم حياتي".

وكشفت أديل أنها تحب رفع الأوزان في صالة الجيم.