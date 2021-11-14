جاي شيتي يكشف لجمهور معرض الشارقة قوة السلام الداخلي

المصدر: الشارقة - البيان

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استضافت فعاليات الدورة الأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الكاتب والمؤثر البريطاني الشاب جاي شيتي، صاحب كتاب «فكّر كالراهب»؛ الكتاب الأكثر مبيعاً في نيويورك تايمز، في جلسة حوارية، تحدّث فيها عن تجربته وخبرته التي استخلصها من حياته راهباً، وحولها إلى خطوات عملية في حياته اليومية، إلى جانب كيفية التغلب على الأفكار السلبية للوصول إلى السلام الداخلي مع الذات.

وعبّر شيتي في الجلسة التي أدارتها الإعلامية سالي موسى، عن مدى سعادته بوجوده في معرض الشارقة الدولي للكتاب، موجهاً الشكر للقائمين عليه، مشيراً إلى أنّ هذه أول جلسة له من نوعها لاستعراض كتابه الجديد، إذ بدأها بمقطع تفاعلي مع الجمهور عن التفكّر والتأمل، وطلب منهم فيه إغلاق أعينهم في لحظة من التفكّر والهدوء، ومن ثمّ استحضار أربعة أشياء يمكنهم لمسها، وثلاثة أشياء يمكنهم سماعها، وشيئين يمكنهم شمّهما، وشيء واحد يمكنهم تذوقه، ومن ثم تكرار جملة «أنا حيث وُجدّت، يجب أن أكون»، وسط تفاعل كبير من الحضور، قبل أن يقوم بقراءة جزء من كتابه «فكر كالراهب» قائلاً: «أول مرة أقرأ جزءاً من كتاب في حدث مباشر وعلى منصة جماهيرية كبيرة ومتميزة كهذه المنصة».

واستهل شيتي الجلسة الحوارية بالحديث عن مدى عشقه، منذ صغره، للذهاب والمشاركة في فعاليات مشابهة لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، وهذه اللقاءات المتنوعة، بسبب إدراكه حجم التطوّر والفائدة التي سيجنيها من وراء ذلك، مثل اللقاء بالمسؤولين والمؤثرين الذي وصلوا إلى أماكن متقدمة، انطلاقاً من اللاشيء، وهذا الأمر الذي قاده إلى الوقوع في حبّ الرهبنة، والبدء بالتفكير بعقلية الراهب.