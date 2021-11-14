هل تسبب الفنان محمد نجاتي في طلاق منة عرفة؟ زوجها يخرج عن صمته

المصدر: البيان

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كشف محمود المهدي، تفاصيل انفصاله قبل عودته لزوجته الفنانة المصرية الشابة منة عرفة، وما تردد حول تسبب مشهد جمعها مع الفنان محمد نجاتي في الانفصال.

وقال المهدي، في فيديو له، عبر ستوري حسابه على إنستغرام: "في كلام بيتقال إن الخلافات اللي كانت بيني وبين منة عرفة، بسبب مشهد مما أدى إلى الانفصال.. مفيش الكلام ده خالص، والمشهد كان عبارة عن إنها هتتشال وهي رفضت إنها تتشال".

وتابع: "احنا دايما بنتكلم مع المنتج أو المخرج إنه مفيش مشاهد بوس ومفيش أحضان ومفيش شيل، وهي حاطة خطوط حمراء زيها زي أي فنانة محترمة".

وأضاف: "مش لازم نوصل الفن بطريقة وحشة، ممكن نوصله بطريقة محترمة، واحنا في مجتمع شرقي والمفروض نراعي ده".

وكان الفنان محمد نجاتي، عقب على ما تردد مؤخرًا حول علاقته بانفصال الفنانة منة عرفة عن زوجها الفنان الشاب محمود المهدي، قائلًا: "الموضوع خد أكبر من حجمه، تم الزج باسمي في طلاق منة عرفة، وأنا لم أكن سببًا وبريء من هذا الأمر".

وقال نجاتي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، الفنانة منة عرفة تشاركني تصوير مسلسل يحمل اسم "فيلا 101" وأجسد ضمن أحداث العمل طبيب أمراض نساء ويوجد مشهد إغماء للفنانة منة عرفة التي تجسد شخصية شقيقتي في العمل، نتيجة تعرضها لحمل دون علم أهلها.

وأضاف: "من المفترض أن أحملها على يدي لكنها رفضت وهذا مخالف لسيناريو العمل، وحدثت مشكلة بسبب ذلك، وتم حذف المشهد، وقولتها انت اختي الصغيرة وشرحت للمخرج أني مليش لازمة في هذا المشهد وتم حذفه".

وتابع "فيه مشهد تاني من المفترض أن أقوم بالكشف عليها وجس نبض إيدها لاكتشاف حملها، لكنها رفضت في البداية، وبعد ذلك نفذت المشهد كما هو موجود في السيناريو"، مضيفًا: "كنت مستغرب من موقفها ده وقولتلها انت أختي ويدوب همسك ايديكي، وقولت للمخرج هكتشف إزاي كطبيب إنها حامل في المشهد ده بدون ما ألمسها".

واستطرد الفنان محمد نجاتي: "فيه مشاهد كتير ما بيني وبين منة خلال الأيام الجاية منها مشهد هضربها فيه بالقلم"، مضيفًا: "سأتواصل مع الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين للوقوف على المسموح للفنان تمثيله في المشاهد المكتوبة في السيناريو ومدى التزام الفنان لبنود العقد مع الشركة المنتجة".

وكانت الفنانة منة عرفة، أعلنت مؤخرا عودتها لزوجها محمود المهدي، بعد انفصالهما عن بعضهما خلال الأيام الماضية.

جدير بالذكر أن منة عرفة، أعلنت في وقت سابق انفصالها عن زوجها محمود المهدي، عبر "ستوري" حسابها على موقع "إنستغرام": "كل شيء قسمة ونصيب، تم الانفصال، وربنا يوفق الجميع".