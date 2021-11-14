أصيل هميم تدشن حفلات القرية العالمية الجمعة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، بالتعاون مع روتانا، الشركة الرائدة في مجال الإعلام الترفيهيّ والإنتاج والتوزيع الموسيقيّ في الشرق الأوسط والخليج العربي، عن عودة الحفلات الغنائية التي يتشوّق إليها الضيوف مع استضافة النجمة العراقية الشابة أصيل هميم، في حفلٍ غنائي حيّ على المسرح الرئيس يوم الجمعة المقبل ابتداءً من التاسعة مساءً.

تعد القرية العالمية وجهة متميزة للعائلات للاستمتاع بأروع الحفلات التي تستضيفها في كل موسم لنجوم العالم وسط أجواء تمزج بين الحماس والطرب في قلب الروائع. وستقدم أصيل هميم في أولى الحفلات لهذا الموسم باقة من أجمل أغانيها التي تنال إعجاب الملايين في الوطن العربي مثل «شكد حلو» و«خلّك بحر» و«المفروص» و«سر الحياة» وغيرها.

تطوير المسرح

وكانت القرية العالمية قد أعلنت عن تطوير البنية التحتية للمنطقة الأمامية للمسرح الرئيس هذا الموسم، لتمكّن الضيوف من الاستمتاع بأوقات من العمر أثناء مشاهدة العروض الرائعة، وحضور الحفلات الغنائية لمطربيهم المفضلين أثناء الجلوس وبكل راحة. ويكون حضور حفل النجمة أصيل هميم متضمناً في سعر تذكرة دخول القرية العالمية، التي يمكن شراؤها مقابل 15 درهماً عن طريق الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية، أو 20 درهماً عند البوابات.

إجراءات

ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها القرية العالمية هذا الموسم، يمكن فقط لأعداد محدودة من الضيوف حضور الحفل في المنطقة الأمامية للمسرح الرئيس، وتكون الأولوية لأول الواصلين. ويمكن للضيوف الحصول مجاناً على أساور خاصة بالحفل تمكنهم من الدخول إلى منطقة المسرح من خلال مكاتب الاستعلامات داخل بوابة العالم والبوابة الثقافية، والتي سيبدأ توزيعها يوم الجمعة 19 نوفمبر عند فتح البوابات في الساعة 4 عصراً.سيتم الإعلان قريباً عن المزيد من الحفلات الرائعة لنجوم العالم.