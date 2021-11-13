فاتن موسى: مصطفى فهمي يشوه سمعتي وصورتي بالباطل

المصدر: البيان

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أكدت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى أن طليقها الفنان المصري مصطفى فهمي يقوم بتشويه صورتها والخوض في سمعتها وسيرتها عبر بردوكاستات ممنهجة يرسلها تباعا على واتساب لكل جهات الاتصال عنده، وكل الأصدقاء والمعارف والزملاء.

وقالت فاتن، عبر حسابها على إنستغرام: "بلغني من عديد من الأصدقاء الصدوقين الحقيقيين أن طليقي الفنان مصطفى فهمي الذي شدّد على ادعاء محافظته على قدسية أسرار الزواج والطلاق وكرامة وسمعة زوجته السابقة التي حملت اسمه وأسراره وبيّضت صورته وصفحته لسنوات، بأنه انطلق يخوض في سمعتي وسيرتى عبر بردوكاستات ممنهجة يرسلها تباعاً على واتساب لكل جهات الاتصال عنده، وكل الأصدقاء والمعارف والزملاء والشخصيات المصرية المختلفة ومجمل جروبات الواتساب".

وأضافت فاتن: "بيانات مغرضة كاذبة غير حقيقية تمسني وتطالني بالباطل، إضافة لإطلاق العنان للسانه وخياله في الجلسات الخاصة بشتمي واتهامي زوراً والمساس بي وإنكار فضلى وقيمتي وحضوري بحياته، والخوض في سمعتي والافتراء عليّ، وقول ونسج حكايات عجيبة قذرة بحقي تحمل كل ما فيه المساس بكرامتي وسمعتي وأخلاقي وسلوكي؛ بهدف الحشد حوله وتشويه سمعتي وصورتي والتشهير بي وتبرير ما اقترفه بحقي غدراً وعدواناً والتضييق على وإضعافي، فلا أجد نصيراً إزاء استقوائه عليّ والاستبداد بي".

جاء رد الإعلامية فاتن موسى بعدما أصدر محامي الفنان مصطفى فهمي بيانا بعد أزمة تصريحات طليقته فاتن موسى الأخيرة بعد زواج 6 سنوات، وحرر محاميه محضرا بقسم شرطة الدقي يتهم طليقة الفنان بالاستيلاء على متعلقات من شقة الزوجية بالدقي.

وجاء في بيان المحامي أن الفنان مصطفى فهمي فوجئ أثناء تواجده خارج القاهرة، باتصال هاتفي من حارس العقار الكائن به شقة والده ليبلغه أن طليقته حضرت ومعها عدد كبير من البودي جارد وسيدتان مجهولتان تدعي واحدة منهما أنها والدتها، وقد اقتحموا شقة والده وكسروا الأقفال، وحصلوا على ما بداخل الشقة من أموال ومتعلقات خاصة به وبشقيقه الفنان حسين فهمي، وتحتوي الشقة على أوراق ومستندات ومقتنيات العائلة بالكامل، وأن الحارس لم يستطع التصدي بمفرده لكل هؤلاء، فطلب منه الفنان مصطفى فهمي إبلاغ شرطة النجدة، بحسب البيان.