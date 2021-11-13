قصة المشهد الذي تسبب في طلاق الفنانة منة عرفة

المصدر: البيان

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كشف الفنان المصري محمد نجاتي كواليس جلسته مع نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، والمقرر عقدها يوم غد الأحد.

وقال محمد نجاتي: سأجتمع مع دكتور أشرف زكي يوم الأحد؛ من أجل تقديم شكوى؛ للتحري عما إذا كانت قد وقعت منة عرفة في عقدها على عدم اللمس أم لا".

وتابع محمد نجاتي: "وإذا تم ذلك؛ سيتم مساءلة جهة الانتاج؛ لعدم تعديلهم ذلك الأمر في السيناريو؛ حتى لا تتسبب في مثل هذه الأشياء؛ لأنه من الواجب علي أن أحترم أي تعاقد مبرم بين أشخاص".

وتحدث نجاتي عن حقيقة تسببه في طلاق الفنانة منة عرفة بسبب مشهد في مسلسل "فيلا 101"، مؤكداً أنه كان هناك مشهد يجمعني بمنة عرفه ومن المفترض انها تعرضت للإغماء؛ حيث ألعب دور شقيقها في العمل".

وأضاف: كان المفروض أشيلها بعد تعرضها للإغماء ولكن رفضت هذا المشهد وقمنا بتعديله على أن تقوم إحدى شقيقاتها بوضعها على السرير ثم أقوم أنا بالكشف عليها، وقمت في المشهد التالي بقياس نبض منة عرفة ولكن فوجئت برفضها أيضا أن أقوم بمسك يدها بأحد أصابعي.

اختتم: بعدها قرر المخرج التدخل وقرر ان يتم تمثيل المشهد؛ ولكن فوجئت في اليوم التالي أخبروني ان منة عرفة قد تم طلاقها بسبب هذا المشهد وهو ما استغربته للغاية.

فيما علق محمود المهدي، على عودته لزوجته منة عرفة بعد وقوع خلاف بينهما الأيام الماضية أدى إلى انفصالهما.