تغريدات النجوم .. دبي موطن الإبداع والطموح والمستقبل

المصدر: دبي ـ جاسم حمد

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حفلت وسائل التواصل الاجتماعي بعشرات التغريدات التي تعبر عن الإعجاب والانبهار الكبيرين بدبي، ووقفت كلمات وتعابير النجوم عاجزة أمام ما تقدمه هذه المدينة من سحر وجمال وما تبثه بين أروقتها من فرح وإبداع في عالم الفن والغناء. كما كشفت حسابات النجوم أيضا عن أنشطتهم الفنية الجديدة، وعن إطلالاتهم الباهرة في دانة الدنيا.

«البيان» جالت بين حسابات النجوم وخرجت بباقة من التغريدات، والبداية كانت مع الفنان راغب علامة، الذي نشر عبر حسابه على «إنستغرام» صورة لدبي وبرج خليفة ووضع مقطعاً لأغنيته «يا إمارات المحبة» وقال معلقاً في فيديو له نشر عبر حسابه على «انستغرام»:

«دبي أهم مكان في العالم...من لم يأت إلى دبي راح عليه نص عمره». وأضاف علامة: «دبي مدينة الطموح والمستقبل وموطن الباحثين عن أهدافهم المهنية الإبداعية».

من جهتها، وصلت الفنانة السورية ميادة الحناوي إلى دبي لتحيي حفلاً غنائياً على مسرح دبي أوبرا. وتحدثت ميادة الحناوي إلى برنامج إنسايدر بالعربي عقب وصولها، معبرة عن سعادتها وفرحها بالتواجد في دبي التي وصفتها الحناوي بأنها موطنها الثاني. وتشارك المغنية الشابة نيرمين وهبة نجمة برنامج «ذا فويس» الفنانة القديرة ميادة الحناوي إحياء الحفل في أمسية طربية لا تنسى.

مقطع فيديو

بدورها، ظهرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام» عند وصولها لدبي وتعلو وجهها الفرحة لوصولها لمدينة دبي الساحرة.

كما أطلت بعدة صور مبهرة لها في عدة أماكن من دبي تدل على أنها تعيش أجمل لحظات حياتها. وقالت في فيديو لها نشر عبر حسابها على «انستغرام»: «بكرى أحلى كلما نجي على الإمارات دايما نحس بكرى أحلى نشوف التطور والتجدد في هذا المكان».

من جهة أخرى، تسلق نجم السينما الأمريكي الشهير، ويل سميث، قمة «برج خليفة»، أطول مبنى في العالم، وبث مشاهد التسلق ضمن أحدث أولى حلقتين من سلسلة حلقات برنامجه الجديد «شكل أفضل لحياتي» الذي يقدمه عبر «يوتيوب». وتطرق سميث للحديث عن دبي قائلاً: «دبي تلائم شخصيتي. إنها تعلمني كيف أرى العالم وكيف أرى الحياة».

وسيلتقي الفنان العراقي كاظم الساهر جمهوره في دبي، إذ سيحيي الساهر حفلة في 26 الجاري على مسرح مدينة دبي للإعلام. ونشر الساهر صورة لجمال دبي وأبراجها الشاهقة مع «بوستر» حفلته الغنائية عبر حسابه على «إنستغرام»، وكتب معلقاً «نلتقي 26 نوفمبر على مسرح مدينة دبي للإعلام».

عمل فني

ونشر الفنان فايز السعيد عبر حسابه على «إنستغرام» صورة تجمعه مع الفنانة المصرية هايدي موسى في دبي، والتي بدورها، نشرت صورة لها عبر «انستغرام» مع سفير الألحان وعلقت عليها بالقول «تشرفت بك».

وراح الجمهور المتابع يتساءل عن إمكانية أن يُمهد اللقاء في دبي عن عمل فني يجمع فايز السعيد، المعروف بألحانه المبدعة، مع هايدي موسى التي تعتبر من نجمات شركة الإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

ونشرت الفنانة بلقيس عبر حسابها على «انستغرام» مقطع فيديو لها وهي تغني في حفل مركز سرطان الأطفال الخيري وكتبت معلقة على الفيديو «من حفل مركز سرطان الأطفال الخيري في مدينة العطاء والسعادة دبي».