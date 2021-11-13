ملامح من مهرجان القاهرة السينمائي الـ43

المصدر: القاهرة - البيان

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أيام قليلة تفصلنا عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث من المقرر أن تبدأ دورته الـ 43، في الفترة من 26 نوفمبر الجاري حتي 5 ديسمبر، ويعد المهرجان واحداً من أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا.

وتتضمن السطور التالية، أبرز ملامح مهرجان القاهرة السينمائي، حيث كشف المهرجان عن اختيار الفيلم الإسباني «المسابقة الرسمية»، كفيلم الافتتاح، إذ يُعرض الفيلم لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو فيلم روائي طويل، من إخراج ماريانو كوهن، وجاستون دوبرات، ومن بطولة بينيلوبي كروز، أنتونيو بانديراس، وأوسكار مارتينيز.

تكريم نيللي

ومن المقرر أن تشهد الدورة الـ 43 للمهرجان، منح الفنانة الكبيرة نيللي، جائزة «الهرم الذهبي التقديرية» لإنجاز العمر، وذلك تقديراً لمسيرتها المهنية، التي بدأت في مرحلة مبكرة من طفولتها، حيث قدمت العديد من الأعمال البارزة والهامة.

كما يكرم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كلاً من المخرج الفرنسي تيري فريمو، والمؤلف الموسيقي الهندي A.r rahman.

وكشف محمد حفظي رئيس المهرجان، عن الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة ضمن فعاليات الدورة الـ 43، موضحاً أن إجمالي عدد الأفلام المشاركة هذا العام، ضمن فعاليات المهرجان، هو 98 فيلماً، تمثل 63 دولة، وهي مقسمة كالآتي: «76 فيلماً طويلاً، 22 فيلماً قصيراً».

كما أشار إلى أن عروض الأفلام مقسمة كالآتي: «27 فيلماً يعرض للمرة الأولى، 7 أفلام عرض دولي أول، 44 فيلماً يعرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و15 فيلماً يعرض للمرة الأولى في الدول العربية وشمال أفريقيا».