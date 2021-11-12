نقابة الفنانين في سوريا تكشف عن الحالة الصحية للفنان زهير رمضان

المصدر: البيان

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كشفت نقابة الفنانين السورية عن الحالة الصحية للفنان زهير رمضان.

وأوضحت النقابة أن نقيب الفنانين في سوريا، "يمر بعارض صحي (التهاب في الرئة)، وبدأ بجلسات المعالجة الفيزيائية للوصول إلى الشفاء التام بإذن الله".

وأضافت النقابة إلى أن رمضان وجه الشكر لجميع من يريد الاطمئنان عنه، وأشارت إلى أنه "لا يستطيع التكلم أو المراسلة بسبب وضعه الصحي".

وأعلنت أن الزيارات حجبت عنه "حرصا من الأطباء على صحته.. ولحين شفائه التام وعودته إلى الساحة الفنية بخير".