شقيق عادل إمام يكشف عن حالة "الزعيم" الصحية

المصدر: البيان

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً عن تدهور الحالة الصحية للفنان المصري عادل إمام ودخوله إلى المستشفى.

ونفى المنتج عصام إمام شقيق الفنان عادل إمام، حقيقة الأخبار المتداولة عن الحالة الصحية لشقيقه، مؤكدا أن حالته الصحية جيدة.

وأعرب المنتج عصام إمام، خلال مداخلة ببرنامج "يحدث في مصر"، عبر فضائية "إم بي سي" مصر، عن استنكاره للأخبار غير الصحيحة المتداولة، عن صحة الفنان عادل إمام ودخوله في حالة حرجة واعتزاله الفن. وفقا لـ "القاهرة 24".

وقال: "شقيقي بصحة جيدة تماما، ويعيش في أجواء سعيدة مع أحفاده، ويقرأ ويحل الكلمات المتقاطعة"، نافيا صحة ما يتردد من أنباء حول دخوله المستشفى نتيجة تدهور حالته الصحية مؤخرًا.

وأكد عصام إمام، أنه يتم الإعداد الآن لعمل فني جديد بعنوان الواد وأبوه، يجمع الفنان عادل إمام، مع ابنه محمد عادل إمام.