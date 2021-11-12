في ذكرى رحيله.. يونس شلبي يفاجئ أصدقاءه بطلب غريب يوم زفافه

المصدر: البيان

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تمر اليوم الذكرى الـ 14 على وفاة الفنان المصري يونس شلبي، حيث توفي في 12 نوفمبر 2007، عن عمر ناهز 66 عاما، وعلى الرغم من مسيرته الفنية الرائعة، وأدواره الكوميدية التي تميز بها، والتي كانت أشهرها شخصية «عاطف السكري»، الذي جسدها في مسرحية «العيال كبرت» عام 1979، إلا أن وراء شخصيته الكوميدية، الكثير من المعاناة والأزمات الصحية والنفسية التي مر بها.

بدأت معاناة «شلبي» برحلة علاجه في السعودية، وحسبما قال في آخر ظهور تلفزيوني له ، فإنه أجرى جراحة في القلب، ولكنه أُصيب بارتفاع السكر في الدم، وأجرى بعدها العديد من العمليات، لتضطر أسرته في آوخر أيامه لبيع آخر ممتلكاته في المنصورة من أجل سداد تكاليف العلاج، ومن بعدها تكفلت وزارة الصحة بمصاريف علاجه كاملة.

يونس شلبي يطلب من زملائه الفنانين عدم حضور حفل زفافه

وطلب الفنان الراحل يونس شلبي، من زملائه الفنانين، الذين شاركوه في أعماله السينمائية والمسرحية، عدم حضورهم لحفل زفافه، وكان صريحا معهم، حيث قال لهم إنه لا يستطيع توفير الطعام الكافي سوى لعدد قليل جدا من المدعوين، وهم أقاربه وأقارب العروس، بالإضافة إلى رغبته في إقامة حفل زفاف بسيط، دون حضور مطربين وفنانين، وفقا لما نشرته صحيفة الوطن المصرية.

ولكن الفنان الراحل سعيد صالح، رفض طلب صديقه يونس شلبي، وفاجأه بحضور حفل زفافه، ومعه العديد من زملائهم الفنانين، ليصدم «شلبي» من هذه المفاجأة، وأخبرهم بعدم وجود طعام كافٍ لهم، ولكن أصدقاءه تقبلوا ذلك بصدر رحب، وأخبروه أنهم يريدون مشاركته فرحة عمره فقط.